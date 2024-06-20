У центрі Дніпра сталася сутичка, до якої може бути причетний нардеп Микола Тищенко

У центрі Дніпра вдень 20 червня сталася сутичка, до якої може бути причетний нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко.

Блогер Ігор Лаченков пише, що люди у формі з оточення Тищенка побили і скрутили військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною та друзями. Це сталося після того, як Павлов посперечався з Тищенком. Хто його затримував, невідомо, люди у формі були без розпізнавальних знаків, але на відео місцевих пабліків можна бачити людину в жилеті поліції.

Сам Тищенко стверджує, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах на «представників поліції напали». Він опублікував відео, на якому поліцейський спілкується з, ймовірно, Павловим і ще двома чоловіками. Тищенко пише, що «друг одного з організаторів шахрайських ботоферм» кілька разів ударив слідчого і нібито намагався втекти.

Тищенко опублікував фото «нападника на слідчого», на якому, ймовірно, Павлов. Він назвав його представником «силового блоку» в організованому злочинному угрупованні, який мав зірвати слідчі дії.

Поліція Дніпра версії Тищенка не підтверджує і повідомляє, що невідомі в камуфляжі побили 33-річного чоловіка та незаконно утримували його. Відкрито два кримінальних провадження — умисне легке тілесне ушкодження та незаконне позбавлення волі. Нападників шукають.

Депутат сьогодні вдень 20 червня розповідав дніпровським медіа, що приїхав проводити рейди по нелегальних ботофермах і колцентрах, які можуть ошукувати людей, родичів військових і ветеранів.

Журналісти «Дніпро Оперативний» побували з Тищенком на рейдах в офісах на Кельнському бульварі, де затримали «підозрюваних». Що за люди у військовій формі ходять з Тищенком — невідомо. Журналісти «Дніпро Оперативний» не уточнювали, хто саме проводив затримання. Поліція Дніпра і Служба безпеки України про слідчі дії на ботофермах і колцентрах не повідомляли.

Оновлення

У спецпідрозділі Головного управління розвідки Міноборони Kraken згодом уточнили, що Павлов — їхній колишній військовослужбовець.

«За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом. Наслідком подібних інцидентів має бути реальне встановлення справедливості», — наголосили в підрозділі.