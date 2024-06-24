Поліцейського, який з нардепом Тищенком напав на військового, звільнили зі служби

Поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка в Дніпрі брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на Нацполіцію.

Писаренка звільнили за результатами службового розслідування.

У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова, коли той гуляв з дитиною. На відео видно, що до інциденту причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов мав суперечку.

21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак зреагував на конфлікт і назвав поведінку свого кума Тищенка ганебною.