Поліція затримала одного з нападників на ексвійськового у Дніпрі. У цій справі фігурує Тищенко

Правоохоронці затримали одного з учасників подій у Дніпрі, коли чоловіки в балаклавах і камуфляжі без розпізнавальних знаків застосували силу проти колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова і наділи на нього кайданки.

Про це пише Національна поліція України.

Поліція розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та катування. Правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів, там вилучили зброю та одяг.

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У цій справі вже повідомили про підозру нардепу Миколі Тищенку. Слідство вважає, що він дав вказівку групі чоловіків, щоб ті застосували силу до колишнього військовослужбовця.

Напередодні поліція Києва звільнила свого співробітника Богдана Писаренка, який разом з охороною депутата Миколи Тищенка брав участь у нападі на колишнього військового Дмитра Павлова у Дніпрі.