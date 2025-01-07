Нардепу Євгенію Шевченку продовжили запобіжний захід — його підозрюють у держзраді

Печерський районний суд Києва 7 січня продовжив запобіжний захід нардепу Євгенію Шевченку, якого підозрюють у державній зраді. Він перебуватиме під арештом до 7 березня 2025 року без права на заставу.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

На такому запобіжному заході наполягав прокурор. Він вважає, що підозрюваний нардеп може переховуватися від слідства за кордоном.

Також, за словами обвинувачення, після арешту Шевченка деякі відеозаписи, які взяли за основу доказів держзради нардепа, знищили. Адвокат нардепа каже, що немає доказів, що канал на YouTube, з якого видалили записи, може належати Шевченку.

Сам Шевченко назвав справу проти нього «політичним замовленням». За його словами, відеозаписи за його участі виставляли інші люди, а він просто висловлював у них свою думку. Нардеп також заявив, що втікати з України йому «невигідно».

У чому підозрюють Шевченка

Восени 2024 року Державне бюро розслідувань викрило нардепа Євгенія Шевченка на поширенні інформації про те, що нібито влада України довела країну до повного краху, втрати територій та людей. Він говорив про неправильність і недоцільність теперішнього зовнішнього і внутрішнього політичного курсу України, а ще публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Слідство встановило, що Шевченко їздив до Білорусі у вересні 2020 року, коли там тривали протести, зустрічався із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Депутат та його близькі родичі вели активний бізнес з представниками Білорусі — купуючи там товари за заниженими цінами, вони завозили їх в Україну через іншу європейську країну і продавали набагато дорожче.

Шевченко також намагався дискредитувати західних партнерів та європейські цінності. Зокрема, він говорив, що Захід втручається не лише у внутрішні справи України та спричинив у країні війну, але й намагається підірвати стабільність у Грузії та Молдові.