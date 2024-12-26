Суд заборонив продавати активи Медвечука. АРМА оскаржуватиме це рішення

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 25 грудня заборонив продаж арештованого майна Віктора Медвечука. Наразі Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) вже зупинило всі активні торги, щоб виконати рішення суду, але оскаржуватиме це рішення.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Ідеться про об’єкти, які Нацагентство вже реалізувало через систему Prozorro. Зокрема, автомобіль Maybach, годинники, картини, квадроцикли та багі на загальну суму понад 10,2 мільйона гривень.

У суді заборону обґрунтували «можливими ризиками відчуження та зменшення вартості активів». Суд вважає, що реалізація цих активів може стати на заваді, якщо будуть позитивні рішення про їх стягнення в дохід держави.

Водночас АРМА вже продало частину цього майна — виручені кошти направили до держбюджету України. Однак рішення ВАКС ставить під сумнів законність проведення таких процедур у системі Prozorro, пише Олена Дума.

За її словами, дивним виглядає той факт, що суд не залучив Національне агентство до розгляду справи, хоча ВАКС знав про те, що частину активів вже передали на потреби обороноздатності України. Зокрема, йдеться про літак Gulfstream G650 і гвинтокрил Bell-427, які передали війську.