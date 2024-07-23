Продаж яхти Медведчука зупинили, бо суд у Хорватії скасував її арешт

Через те, що окружний суд міста Спліт (Хорватія) скасував арешт яхти Медведчука Royal Romance, Україна ризикує втратити цей актив.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Нардеп опублікував дайджест щодо діяльності Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У ньому, зокрема, йдеться про реалізацію майна екснардепа Віктора Медведчука.

Яхта Медведчука перебувала під арештом у Хорватії два роки. Рішення хорватського суду передбачало, що кожні 3 місяці буде перевірятися наявність подальших умов для арешту та ухвалюватися рішення про його продовження чи скасування.

Загалом Офіс генпрокурора України направив 6 запитів про продовження строку арешту яхти, які хорватська сторона задовольнила.

Як стверджує Железняк, у період з червня 2022 по червень 2023 року АРМА не здійснювало ніяких заходів для продажу яхти. Лише починаючи з липня 2023 року агентство почало над цим працювати.

І вже коли АРМА визначило аукціонний дім, який буде займатися продажем яхти, останній відмовився від її реалізації, як і його попередник. Це сталося внаслідок роботи адвокатів Медведчука — міжнародної юридичної компанії Steptoe.

У червні 2024-го Вищий кримінальний суд Хорватії повернув справу на розгляд до Окружного суду міста Спліт та визначив іншого суддю у справі. А вже 25 червня суд скасував арешт яхти, причина — ненадання обвинувального акта у кримінальній справі від ОГП.

Наразі активи Медведчука (серед них і яхта) заблоковані рішенням хорватської урядової групи з питань санкцій. Це означає, що яхту не можуть вивести з порту Хорватії.

Однак через скасування арешту АРМА не може тепер реалізувати судно. Железняк вважає, що Україна може взагалі втратити його як актив.

Що за яхта?

92-метрова яхта Royal Romance — одна з найбільших яхт у світі. Її оцінюють у €200 мільйонів. Шестиповерхове судно обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Marine Traffic

16 березня 2022 року Львівський суд заарештував яхту, а 11 квітня передав її у розпорядження АРМА.

У листопаді 2023 року уряд уперше в історії України унормував можливість продажу арештованого майна за кордоном. Це зробили, щоб продати яхту Royal Romance Віктора Медведчука.

У лютому 2024 року Кабмін погодив продаж яхти, а в травні АРМА відзвітувало, що судно перейшло під український прапор. Це мало сприяти подальшому продажу судна.