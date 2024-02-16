Кабмін погодив продаж яхти Віктора Медведчука. Її оцінюють у $200 мільйонів

Кабінет міністрів України погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Віктора Медведчука і зараз у Хорватії.
Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Проведення конкурсу з реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном і передане АРМА для реалізації, відбувається за погодженням з Кабміном. Продаж яхти Медведчука уряд сьогодні погодив.
АРМА переконане, що кошти від продажу яхти значно посилять державний бюджет і обороноздатність України.
- 16 березня 2022 року Львівський суд заарештував яхту, а 11 квітня передав її у розпорядження АРМА.
- У листопаді 2023 року уряд уперше в історії України унормував можливість продажу арештованого майна за кордоном. Це зробили, щоб продати яхту Royal Romance Віктора Медведчука.
- Яхта Royal Romance – одна з найбільших яхт у світі. ЇЇ оцінюють у €200 мільйонів. Шестиповерхове судно обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум путіна, якого Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».