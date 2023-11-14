Кабмін дозволив продати за кордоном унікальну яхту Медведчука. Її оцінюють у €200 млн

Уряд вперше в історії України унормував можливість продажу арештованого майна за кордоном. Це зробили, аби продати яхту Royal Romance Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

92-метрова яхта Royal Romance зараз перебуває у Хорватії і де-юре ще з квітня 2022 року знаходиться в управлінні АРМА для продажу.

На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном (бо в Україну яхту неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року. АРМА оцінює яхту у €200 млн.

У грудні 2022 року в АРМА казали, що мають підтвердження від чотирьох міжнародних аукціонів у зацікавленості організувати продаж Royal Romance.

Ще одним сьогоднішнім рішенням Кабмін переніс усі продажі заарештованого майна на електронну платформу Prozorro.Продажі.