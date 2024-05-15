Арештована яхта Медведчука перейшла під український прапор

Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала екснардепу від ОПзЖ Віктору Медведчуку, набула статусу українського судна, на яке поширюється юрисдикція України.
Про це 15 травня повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Відповідні зміни вже внесли до Міжнародної морської організації.
«Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні», — сказав голова Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгеній Ігнатенко.
Він додав, що це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від продажу до державного бюджету України.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум президента рф володимира путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. 22 вересня 2022 року Україна віддала його росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».
- У лютому Кабінет міністрів України погодив продаж 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сімʼї Медведчука і зараз стоїть у Хорватії. Її оцінюють у $200 мільйонів.