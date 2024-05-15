Арештована яхта Медведчука перейшла під український прапор

Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала екснардепу від ОПзЖ Віктору Медведчуку, набула статусу українського судна, на яке поширюється юрисдикція України.

Про це 15 травня повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Відповідні зміни вже внесли до Міжнародної морської організації.

«Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні», — сказав голова Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгеній Ігнатенко.

Він додав, що це сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від продажу до державного бюджету України.