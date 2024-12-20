Апеляція підтвердила вину нардепа Дубінського в адміністративному правопорушенні

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Печерського районного суду Києва про визнання народного депутата Олександра Дубінського винним в адміністративному правопорушенні, повʼязаному з корупцією.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Хоча ДБР і не називає імені депутата, з релізу зрозуміло, що йдеться про нардепа Олександра Дубінського — йому в листопаді 2023 року вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

За матеріалами слідства, у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до Міністерства охорони України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

ДБР пише, що Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон — це предмет кримінальної справи, де теж фігурує Дубінський. Також він намагався тиснути на слідство й вимагав перевірки керівництва правоохоронних органів, що розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає як підозрюваний.

Суд постановив, що Дубінський порушив вимоги закону України про запобігання корупції. За це правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

Тепер Дубінського включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення. Також він має сплатити штраф.