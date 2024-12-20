США наклали санкції на посадовців МВС Грузії за жорстокість проти активістів

Вашингтон 19 грудня наклав санкції на посадовців Міністерства внутрішніх справ Грузії за насильство проти мітингарів, журналістів і політиків.

Про це повідомляє пресслужби Міністерства фінансів Сполучених Штатів.

Під обмеження потрапили очільник МВС Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спецзавдань МВС Мірза Кезевадзе. Ідеться про впровадження візових обмежень, замороження американських фінансових активів і заборону вести бізнес у країні.

Санкції наклали відповідно до акту Магнітського. Це закон США, який дозволяє вводити обмеження проти іноземців, причетних до корупції або серйозних порушень прав людини. Це можуть бути тортури, позасудові вбивства, незаконні арешти та придушення свобод.

«[Правоохоронці] відповіли на протести [у Грузії] насильством, щоб придушити інакомислення і знеохотити мітингарів. Це включало масові побиття, образи та погрози здійснити сексуальне насильство. Працівники спецпідрозділу [МВС] також переслідували журналістів, які висвітлювали мирні акції, і лідерів політичної опозиції», — ідеться в заяві Мінфіну США.

Відомство також оголосило про додаткові візові обмеження для грузинських правоохоронців, працівників служб безпеки, місцевих посадовців та їхніх сімей.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.

На тлі силових розгонів мітингів США призупинили американсько-грузинське стратегічне партнерство, представники Грузії в кількох державах Євросоюзу та США заявили, що складають свої обов’язки. Також санкції проти влади Грузії за розгін протестів ввела Україна. Сполучене Королівство теж призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею.