Концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder

Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на поставку в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3. Їх профінансує уряд Німеччини.

Про це йдеться у пресрелізі.

Україна отримає нові Marder у першій половині наступного року. У версії 1A3 Marder оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей. Marder розробили для Бундесверу і за десятки років неодноразово модернізували.

Загалом Rheinmetall постачив Збройним силам України сотні бойових машин піхоти Marder. Також Rheinmetall навесні 2022 року почав капітальний ремонт бойових машин піхоти Marder 1A3 зі своїх складів за власні кошти. Це триває й досі.

У жовтні Rheinmetall оголосив, що передав українським Силам оборони 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.