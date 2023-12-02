Німецький концерн Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році — першими будуватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує запуск виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер, передає Reuters.

Компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. За планом перші Fuchs вийдуть з конвеєра протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.

Fuchs

Lynx

Паппергер зауважив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року, а от БМП з літа 2025 року. Водночас про виробництво танків поки що не йдеться.