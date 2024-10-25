Rheinmetall передав ЗСУ ще 20 бойових машин Marder

Німецький концерн Rheinmetall передав українським Силам оборони 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від агресії РФ. Поставку завершили наприкінці вересня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загальна кількість БМП, поставлених Києву безпосередньо або в межах Ringtausch, сягає 200, ідеться про Marder 1A3. Вони оснащені додатковими лазерними далекомірами для точних ударів. Першу поставку цих БМП концерн організував за дорученням Берліну в березні 2023.

Marder — одна з найнадійніших систем зброї такого роду в усьому світі. Її розробили для Бундесверу і за десятки років неодноразово модернізували. Rheinmetall почав приймати й оновлювати Marder 1A3 зі складів Збройних сил Німеччини навесні 2022 року, спочатку власним коштом.

Останнє замовлення на поставку 20 бойових машин в Україну, яке профінансував німецький уряд, оцінюють у мільйони євро. Обсяг замовлень забронювали ще в березні 2024 року.

Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.

«Укроборонпром» і Rheinmetall уже створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки, переданої Києву. Очікується, що першими на заводах створюватимуть БТР Fuchs і БМП Lynx.

У липні 2024 концерн офіційно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів. Там планують виробляти, зокрема, артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Авторка: Анастасія Могилевець