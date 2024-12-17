На програму «єВідновлення» для переселенців перерозподілять 15 мільярдів гривень

На державну програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб перерозподілять 15 млрд грн.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
«Це буде приблизно 10 тисяч домогосподарств, щонайменше 30 тисяч людей. Уряд розгляне, де брати ще додаткові кошти», — сказав президент.
Сертифікати на придбання житла отримають ВПО, які через агресію РФ втратили житло.
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що цьогоріч для ветеранських сімей спрямували понад 10 млрд грн.
На сьогодні понад 10% житлового фонду зруйновано або пошкоджено. Без домівок залишилися майже 2 млн родин, а понад 4,6 млн українців стали ВПО.
Крім реалізації програми «єВідновлення», наступного року Мінрозвитку запускає пілотний проєкт розбудови соціального житла, який на першому етапі зможе забезпечити помешканнями щонайменше 50 тисяч українців.
- Наразі в Україні діє програма «єВідновлення» для отримання компенсацій за зруйноване чи пошкоджене житло. 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом відповідних заявок. У жовтні 2023 року право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом. Також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня 2023 року українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.
- Житловий сертифікат «єВідновлення» тепер можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою «єОселя».