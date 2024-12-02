Забронювати кошти на придбання житла за програмою «єВідновлення» відтер можна в ЦНАП

В Україні розширили можливості користування послугою «єВідновлення» — тепер забронювати кошти на придбання нерухомості також можна в ЦНАП, а не тільки через «Дію».

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

А відтепер люди похилого віку або ті, хто не мають доступу до інтернету, можуть ще й забронювати кошти на придбання нерухомості в ЦНАП.

За словами Шуляк, запит на це оновлення був від громадян уже давно. Нардепка пояснила, що в людей на прифронтових територіях, наприклад, можуть бути проблеми з доступом до інтрнету. Також є люди, які не мають смартфонів взагалі.

«Потрібно не забувати, що до цифровізації поки що прийшли далеко не всі громадяни. Забувати про них — прояв дискримінації», — наголосила Шуляк.