У Міноборони Грузії виступили проти рішення влади призупинити євроінтеграцію

Працівники Міністерства оборони Грузії виступили проти рішення уряду заморозити вступ країни до Євросоюзу до 2028 року. Відповідну заяву підписав 41 працівник відомства.

Про це пише «Ехо Кавказу».

У заяві наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами, а також визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримувальних можливостей Грузії.

Працівники Міноборони зазначили, що залишаються вірними зобовʼязанням, встановленим статтею 78 Конституції, де закріплено прагнення до європейської інтеграції.

«Саме європейська та євроатлантична інтеграція — це безальтернативний шлях подальшого зміцнення безпеки Грузії та її суверенітету. А також основний пріоритет зовнішньої та безпекової політики, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях», — йдеться в заяві.

Раніше десятки співробітників Міністерства закордонних справ Грузії виступили зі спільною заявою через рішення влади призупинити євроінтеграцію країни. Вони вважають, що рішення уряду суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни.