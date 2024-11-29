У Міноборони Грузії виступили проти рішення влади призупинити євроінтеграцію

Працівники Міністерства оборони Грузії виступили проти рішення уряду заморозити вступ країни до Євросоюзу до 2028 року. Відповідну заяву підписав 41 працівник відомства.
Про це пише «Ехо Кавказу».
У заяві наголосили на важливості співпраці країни з європейськими та євроатлантичними структурами, а також визнали внесок західних партнерів у розвиток обороноздатності та стримувальних можливостей Грузії.
Працівники Міноборони зазначили, що залишаються вірними зобовʼязанням, встановленим статтею 78 Конституції, де закріплено прагнення до європейської інтеграції.
«Саме європейська та євроатлантична інтеграція — це безальтернативний шлях подальшого зміцнення безпеки Грузії та її суверенітету. А також основний пріоритет зовнішньої та безпекової політики, що закріплено як Конституцією Грузії, так і всіма концептуальними документами на національному та відомчому рівнях», — йдеться в заяві.
Раніше десятки співробітників Міністерства закордонних справ Грузії виступили зі спільною заявою через рішення влади призупинити євроінтеграцію країни. Вони вважають, що рішення уряду суперечить Конституції Грузії та національним інтересам країни.
- Про відмову грузинського уряду починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року заявив премʼєр Іраклій Кобахідзе. Він стверджував, начебто політики та бюрократи використовують виділені гранти й кредити для шантажу Тбілісі.
- Після цього біля центрального офісу провладної партії «Грузинська мрія» у столиці зібрався стихійний мітинг. Люди переконані, що дії влади загрожують майбутньому Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Брюсселем. Силовики розігнали активістів, використовуючи сльозогінний газ та водомети.
- Україна засудила застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі та закликає владу Грузії поважати право грузинів на мирний протест і утримуватись від насильства і провокацій.