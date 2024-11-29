МЗС Грузії виступає проти замороження євроінтеграції — заяву підписали майже 100 працівників

Міністерство закордонних справ Грузії бойкотує рішення уряду заморозити вступ країни до Євросоюзу до 2028 року. Відповідну заяву підписали понад 90 працівників відомства.

Про це повідомляє грузинське видання Formula News.

Співробітники МЗС Грузії вважають, що зняття з порядку денного переговорів про вступ держави до ЄС до 2028 року суперечить вимогам статті 78 Конституції країни. Цей крок також не відповідає стратегічним інтересам Тбілісі, кажуть посадовці.

«Наш головний обовʼязок як дипломатів — захищати національні інтереси Грузії та бути вірними Конституції. Протягом багатьох років дипломатія докладала всіх зусиль, щоб приєднати Грузію до європейських і євроатлантичних структур. Це бажання та історичний вибір грузинського народу», — йдеться в тексті заяви.

У відомстві вважають, що зараз країна має «безпрецедентну можливість» приєднатися до блоку. А відмова влади від цього шансу матиме негативні наслідки — сприятливих обставин для членства у ЄС може більше не бути, кажуть в МЗС.

«Гальмування переговорного процесу призведе до ізоляції країни. Без підтримки західних партнерів Грузія залишається віч-на-віч із загрозами, які загострюються на тлі подій у міжнародному середовищі», — додають у документі.

Про відмову грузинського уряду починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року заявив премʼєр Іраклій Кобахідзе. Він стверджував, начебто політики та бюрократи використовують виділені гранти й кредити для шантажу Тбілісі.

Після цього біля центрального офісу провладної партії «Грузинська мрія» у столиці зібрався стихійний мітинг. Люди переконані, що дії влади загрожують майбутньому Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з ЄС. Силовики розігнали активістів, використовуючи сльозогінний газ і водомети.

Україна засудила застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі та закликає владу Грузії поважати право грузинів на мирний протест і утримуватись від насильства і провокацій.

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

Закон про «іноагентів» передбачає створення спеціального реєстру, в якому будуть вказані всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, що фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше отримають штрафи й перевірки.