Україна засудила розгін протесту в Тбілісі

Україна засудила застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі, на яку люди вийшли, щоб показати незгоду з рішенням уряду відмовитися від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

Там закликали владу Грузії поважати право грузинів на мирний протест і утримуватись від насильства і провокацій.

«Загострення ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності», — додали в МЗС.

Також Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це свідчить про «згортання демократичних процесів у країні на догоду Москві».

Насамкінець МЗС України закликало Грузію поважати прагнення переважної більшості грузинського народу стати членом ЄС і повернутися до демократичних реформ.

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні 2024 року в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ.

Того ж дня біля центрального офісу провладної партії «Грузинська мрія» у Тбілісі зібрався стихійний мітинг. Учасники акції скандували, що це рішення — «зрада інтересів країни» і порушення статті 78 Конституції Грузії, де закріпили прагнення до європейської інтеграції.