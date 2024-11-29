У Тбілісі силовики розігнали мітинг — люди виступили проти призупинення вступу до ЄС

Грузинські силовики, спецпризначенці й поліцейські, розігнали протест у Тбілісі, на який вийшли незгодні з рішенням уряду відмовитися від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Про це передає «Ехо Кавказу».

Силовики використали проти демонстрантів водомети і сльозогінний газ, а також фізичну силу під час затримання та переслідування учасників акції. Струменями водометів вони зносили барикади. У людей є опіки. Багатьох госпіталізували.

Представники Міністерства внутрішніх справ Грузії також заходили до собору Кашветі, де зазвичай протестувальники ховаються від сльозогінного газу.

Грузинські медіа передають, що серед постраждалих — журналісти, яким силовики перешкоджали виконувати професійні обовʼязки.

У МВС повідомили про затримання 43 людей. Відомство порушило адміністративні справи про дрібне хуліганство та непокору вимогам поліції. Також триває розслідування за кримінальними статтями про напад на поліцейського та псування майна. У звіті МВС йдеться, що постраждали 32 поліцейські.

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні 2024 року в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ.