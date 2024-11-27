Комітет Ради підтримав ліквідацію КРАІЛ та обмеження реклами азартних ігор

Комітет Верховної Ради з питань фінансів рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ).

Про це повідомили голова комітету Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

Документ пропонує замість КРАІЛ до 1 квітня 2025 року утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.

Також він передбачає впровадження механізму обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних застосунків.

Крім того, документ забороняє рекламу азартних ігор. Винятки: реклама на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для людей старше 21 року, на платформах і в пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

У такій рекламі забороняється:

пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу людей;

пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

Також у рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних людей та використання тематики, повʼязаної з війною.

Документ також забороняє отримання ліцензії людям, які були власниками чи посадовцями гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати за ліцензії.

Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використовувати інші платіжні послуги.

Крім того, забороняється спонсорство азартних ігор, крім спонсорства у спорті.

Згідно з документом, лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

Також встановлюються ліміти на витрати та час гри й обовʼязкові перерви. Документ пропонує запровадити «контрольні закупки» під час перевірок із відеофіксацією.

До того ж забороняється приймати ставки у кредит або з наступною оплатою.

Ситуація з гральним бізнесом в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів, зокрема в інтернеті, залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цієї публікації в суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. Зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні, яка за кілька годин зібрала необхідні для її розгляду голоси.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино. У травні Кабмін повністю заборонив рекламу азартних ігор.