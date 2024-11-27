Нейротехнологічна компанія Neuralink отримала дозвіл на нові випробування

Нейротехнологічна компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска отримала дозвіл на нове дослідження CONVOY, де випробовуватиме мозкові імплантати, щоб керувати роботизованою рукою силою думки.

Про це повідомила сама компанія.

У дослідженні випробовуватимуть імплантат N1 — так хочуть розширити контроль над мозково-комп’ютерним інтерфейсом на роботизовану руку.

У компанії зазначають, що це крок до відновлення не лише цифрової, а й фізичної свободи.

Neuralink пізніше надасть деталі, але там вже розповіли, що CONVOY проходитиме паралельно із попередніми випробуваннями мозкових чипів програми PRIME.

Що передувало

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок «ниток», які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що в майбутньому ця технологія допоможе людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплантат у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантатів на людях.

Neuralink ще тестує свій пристрій, покликаний допомогти людям з травмами спинного мозку. Перший пацієнт, якому вживили мозковий чип у березні цього року, уже може самостійно, лише за допомогою думки, грати у відеоігри, переглядати інтернет, робити публікації в соцмережах і рухати курсором на своєму ноутбуку.

У серпні імплантували мозковий чип другій людині.

А в листопаді компанія отримала перший дозвіл на клінічне випробування в Канаді мозкового імплантату.