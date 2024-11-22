Нейротехнологічна компанія Neuralink вперше вживить мозковий чип у Канаді

Нейротехнологічна компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска отримала перший дозвіл на клінічне випробування в Канаді мозкового імплантату, який зможе допомогти паралізованим людям користуватися цифровими пристроями за допомогою думки.

Про це повідомляє Reuters.

Під час дослідження в Канаді оцінять безпеку і початкову функціональність чипа, який дозволяє людям з паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати зовнішніми пристроями за допомогою думки.

Канадська лікарня в Торонто University Health Network заявила, що саме в ній виконуватимуть складну нейрохірургічну операцію.

Що передувало

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок «ниток», які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що в майбутньому ця технологія допоможе людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.

У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплантат у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантатів на людях.

Neuralink ще тестує свій пристрій, покликаний допомогти людям з травмами спинного мозку. Перший пацієнт, якому вживили мозковий чип у березні цього року, уже може самостійно, лише за допомогою думки, грати у відеоігри, переглядати інтернет, робити публікації в соцмережах і рухати курсором на своєму ноутбуці.

А в серпні імплантували мозковий чип другій людині.