У США розслідують діяльність Neuralink Ілона Маска через її досліди. Компанія «вбила» майже 1 500 тварин

У США на федеральному рівні почали розслідувати діяльність компанії Ілона Маска Neuralink, яка розробляє чипи для зʼєднання мозку з компʼютерами.

Про це пише Bloomberg.

Neuralink перевіряють на порушення закону про захист тварин після скраг низки організацій та співробітників компанії. Деякі з останніх заявили про поспішне проведення тестів на тваринах, що призводить до страждань і смерті піддослідних.

Reuters із посиланням на джерела пише, що розслідуванням займається генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США за запитом федерального прокурора.

Документи, які є у розпорядженні журналістів, вказують на те, що починаючи з 2018 року після експериментів Neuralink померли приблизнь 1 500 тварин, серед яких вівці, свині, мавпи та щури. Джерела зазначили, що ці дані приблизні, оскільки компанія не веде точних записів про кількість протестованих тварин. Проте загальна кількість смертей тварин не обовʼязково вказує на те, що Neuralink порушує правила або стандарти дослідницької практики.

Що цьому передувало?

10 лютого організація Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) подала скаргу до Міністерства сільського господарства США на Каліфорнійський університет. Його звинуватили у проведенні «інвазивних і смертельних експериментів із мозком 23 мавп». Саме в цьому університеті базується Центр приматів Девіса і саме на нього Neuralink покладалася під час проєкту з дослідження мозку. Автори скарги заявляли, що більшості тварин видалили частини черепа, щоб імплантувати електроди в їхній мозок, і що мавпи отримали «лицьову травму» та мали судоми й інфекції в місці імплантації.