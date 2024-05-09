Перший паралізований пацієнт з імплантом Neuralink у мозку вже обігрує здорових людей у компʼютерних іграх

Трохи більш як сто днів тому компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink вперше імплантувала пацієнту мозковий чип. Тепер паралізований 29-річний Ноланд Арбо може безконтактно користуватись ноутбуком, керуючи курсором силою думки, і навіть перемагає здорових людей в іграх.

Про результати експерименту Neuralink відзвітувала 8 травня.

За кілька тижнів після операції частина «ниток» імпланту відійшла від мозку, що призвело до втрати даних. Для розвʼязання проблеми вчені модифікували алгоритм запису, зробивши його більш чутливим до сигналів нейронів, а також вдосконалили методику перетворення цих сигналів у рухи курсора і покращили користувацький інтерфейс.

Уже за кілька тижнів після операції Ноланд зміг використовувати чип, щоб керувати ноутбуком з різних положень, зокрема лежачи в ліжку. Він грає з друзями в онлайн-ігри (шахи, Civilization VI), користується інтернетом, дивиться прямі трансляції, керуючи курсором подумки.

«Найбільший комфорт полягає в тому, що я можу лежати у своєму ліжку і користуватися [посиланням]. Будь-яка інша допоміжна технологія вимагала, щоб мені допомагав хтось інший або щоб я сидів. Сидячи, я відчуваю психологічне та фізичне навантаження, що може призвести до пролежнів або спазмів. Це дозволяє мені жити у свій власний час, не потребуючи, щоб хтось поправляв мене протягом дня», — ділиться враженнями Ноланд.

Чоловік навіть використовував імплант, щоб грати в Mario Kart на консолі Nintendo Switch, чого не міг робити після травми спинного мозку.

«Місяць тому я думав, що ротовий стилус набагато кращий за BCI, але коли ми порівняли їх, я побачив, що BCI такий же хороший, якщо не кращий [...] Ігри, в які я можу грати зараз, набагато кращі за попередні. Я перемагаю своїх друзів в іграх, в яких я, паралізований, не мав би їх перемагати», — каже Ноланд.

У будні Ноланд бере участь у дослідницьких сесіях до 8 годин на день. У вихідні «час особистого використання і відпочинку» може займати до 10 годин на день.

Участь у дослідницьких сесіях дозволяє вченим оцінити ефективність імпланта. Стандартним показником швидкості та точності керування курсором є біт на секунду (BPS). Вищі значення BPS свідчать про кращий контроль курсора.

Під час своєї першої дослідницької сесії Ноланд показав результат у 4,6 біт/с. Згодом він досяг 8,0 біт/с і зараз намагається побити результат інженерів, які використовують мишу, — 10 біт/с.