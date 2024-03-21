Компанія Neuralink Ілона Маска показала свого першого пацієнта з мозковим чипом, який грає в онлайн-шахи

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink показала свого першого пацієнта, якому імплантували мозковий чип. Чоловік з паралічем використовував лише свій мозок для гри в онлайн-шахи.

Ноланд Арбо, 29-річний пацієнт, який був паралізований нижче плеча після нещасного випадку, на відео від Neuralink грав у шахи на своєму ноутбуці та переміщував курсор за допомогою пристрою Neuralink у мозку.

Імплантат Neuralink створений для того, щоб люди могли керувати компʼютерним курсором або клавіатурою лише за допомогою думок.

За словами Ноланда Арбо, операція була «надзвичайно легкою», і його виписали з лікарні через добу, когнітивних порушень у чоловіка немає.

«Я не хочу, щоб люди думали, що це кінець шляху, попереду ще багато роботи, але це вже змінило моє життя», — додав він.

Ексдиректор програми нейронної інженерії в Національному інституті охорони здоровʼя США Кіп Людвіг сказав, що те, що продемонстрував Neuralink, не було «проривом», передає Reuters.

«Це все ще в перші дні після імплантації. І Neuralink, і чоловік багато навчаються, щоб максимізувати кількість інформації для контролю, якого можна досягти», — зазначив Кіп Людвіг.

Водночас він вбачає позитив у тому, що пацієнт зміг взаємодіяти з компʼютером.