Компанія Neuralink Ілона Маска показала свого першого пацієнта з мозковим чипом, який грає в онлайн-шахи

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink показала свого першого пацієнта, якому імплантували мозковий чип. Чоловік з паралічем використовував лише свій мозок для гри в онлайн-шахи.
Ноланд Арбо, 29-річний пацієнт, який був паралізований нижче плеча після нещасного випадку, на відео від Neuralink грав у шахи на своєму ноутбуці та переміщував курсор за допомогою пристрою Neuralink у мозку.
Імплантат Neuralink створений для того, щоб люди могли керувати компʼютерним курсором або клавіатурою лише за допомогою думок.
За словами Ноланда Арбо, операція була «надзвичайно легкою», і його виписали з лікарні через добу, когнітивних порушень у чоловіка немає.
«Я не хочу, щоб люди думали, що це кінець шляху, попереду ще багато роботи, але це вже змінило моє життя», — додав він.
Ексдиректор програми нейронної інженерії в Національному інституті охорони здоровʼя США Кіп Людвіг сказав, що те, що продемонстрував Neuralink, не було «проривом», передає Reuters.
«Це все ще в перші дні після імплантації. І Neuralink, і чоловік багато навчаються, щоб максимізувати кількість інформації для контролю, якого можна досягти», — зазначив Кіп Людвіг.
Водночас він вбачає позитив у тому, що пацієнт зміг взаємодіяти з компʼютером.
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях.