Ілон Маск: Перша людина з чипом Neuralink змогла управляти мишею на екрані силою думки

Засновник компанії Neuralink Ілон Маск сказав, що перша людина, якій вживили мозковий імплант, повністю одужала і змогла керувати компʼютерною мишею за допомогою своїх думок.
Про це передає Reuters.
«Прогрес хороший, і, здається, пацієнт повністю одужав, без жодних негативних наслідків, про які ми знаємо. Пацієнт може рухати мишею по екрану, просто думаючи», — сказав Ілон Маск.
Чип вживили пацієнту 29 січня. Раніше Маск казав, що першими користувачами Neuralink будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.
Компанія Neuralink заявляє, що випробування на людях, які дозволили проводити в США, оцінять функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями за допомогою думок.
Випробування триватимуть протягом шести років. Для нього шукають людей з тетраплегією, яку вони отримали в результаті вертикальної травми спинного мозку або бічного аміотрофічного склерозу (БАС).
- Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, влітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям спілкуватися телепатично і завантажувати іноземні мови.
- У серпні 2020 року Neuralink успішно імплантувала чип свині, підключивши її мозок до компʼютера. У лютому 2021 року компанія успішно вживила нейроімплант у мозок мавпи і навіть навчила її грати у відеогру. Вже у 2022 році компанію почали звинувачувати у смертельних експериментах над тваринами. У травні 2023 року регулятор США все ж дозволив Neuralink випробування мозкових імплантів на людях.