Компанія Ілона Маска Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини. За першими даними, показники роботи приладу виглядають обнадійливими. Пристрій дозволяє за допомогою думки керувати телефоном або компʼютером.

«Перша людина отримала імплант Neuralink учора, відновлення проходить добре», — зазначив Маск.

За його словами, першими користувачами будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками.

«Уявіть собі, якби Стівен Гокінг міг спілкуватися швидше! Це мета», — заявив Маск.

Минулого року управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило компанії Neuralink провести перше випробування імпланту на людях. Дослідження від стартапу Neuralink — це випробування його бездротового інтерфейсу «мозок — компʼютер» для оцінки безпеки імпланту та хірургічного робота.

Згідно з інформацією на вебсайті компанії, дослідження оцінить функціональність інтерфейсу, який дозволяє людям з тетраплегією або паралічем усіх чотирьох кінцівок керувати пристроями за допомогою думок. Набір добровольців для клінічних випробувань зі вживлення імплантів у мозок компанія розпочала у вересні 2023 року.