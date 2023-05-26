США дозволили компанії Ілона Маска Neuralink тестувати її мозкові чипи на людях

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка розробляє мозкові чипи, отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.

Про це пише BBC.

Мозкові імпланти від Neuralink націлені на допомогу у відновленні мобільності та зору людей. Їх потрібно підключати до мозку та комʼютера.

Однак Ілон Маск ще не починав офіційного набору учасників для тестування, а FDA не коментував своє рішення.

Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям «спілкуватися телепатично» і завантажувати іноземні мови.