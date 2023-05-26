США дозволили компанії Ілона Маска Neuralink тестувати її мозкові чипи на людях

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка розробляє мозкові чипи, отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) на проведення тестів на людях.
Про це пише BBC.
Мозкові імпланти від Neuralink націлені на допомогу у відновленні мобільності та зору людей. Їх потрібно підключати до мозку та комʼютера.
Однак Ілон Маск ще не починав офіційного набору учасників для тестування, а FDA не коментував своє рішення.
Neuralink уперше представила технологію вживлення в мозок ниток, які зчитують інформацію, улітку 2019 року. Мета розробки — імплантація «ниток» паралізованим людям, що дозволить їм працювати з компʼютерами і телефонами «силою думки». Ілон Маск розраховує, що імпланти в майбутньому допоможуть людям «спілкуватися телепатично» і завантажувати іноземні мови.
- Два роки тому Neuralink успішно імплантувала в мозок мавпи нейроімплант для підключення до компʼютера, після чого вона змогла грати у відеоігри за допомогою розуму. Чипи інтерпретували сигнали мозку і передавали ці дані на пристрої через Bluetooth.
- У 2022 році Reuters повідомляло, що уряд США почав розслідування того, як у Neuralink проводять тестування на тваринах. Співробітники компанії розповіли агентству, що поспіх під час випробувань призвів до додаткових страждань та загибелі мавп, свиней та овець. Однак Neuralink заперечила жорстоке поводження з тваринами.
- На початку грудня 2022 року компанія Neuralink заявила про намір протягом наступних шести місяців розпочати імплантацію чипу завбільшки з монету для пацієнтів-людей. Проте в березні 2023 року американський регулятор відмовився видати компанії Ілона Маска дозвіл на випробування мозкових імплантів на людях.
- Кілька місяців тому Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера — компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно це дозволять державні регулятори.