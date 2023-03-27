Компанія Neuralink шукає партнера серед нейрохірургічних центрів для випробувань мозкових чипів на людях

Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска, яка виробляє мозкові імплантати, шукає партнера для випробувань на людях.
Про це пише Reuters.
За даними джерел агентства, Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера — компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно це дозволять державні регулятори.
Про те, що Neuralink планує випробовувати мозкові чипи на людях, Маск повідомляв ще у 2019 році. За його словами, розроблені компанією імпланти потенційно можуть допомогти в лікуванні паралічу та сліпоти. Як короткострокову мету представники Neuralink називали створення механізму, який дозволить паралізованим пацієнтам спілкуватися за допомогою компʼютерного тексту, не друкуючи його.
На початку 2022 року компанія подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), але її відхилили.
За інформацією джерел Reuters, представники Neuralink також спілкувалися про випробування чипів на людях із неврологічним інститутом Барроу — організацією з лікування та дослідження неврологічних захворювань у Фініксі, штат Аризона і з іншими такими центрами.
- У 2022 році Reuters повідомляло, що уряд США почав розслідування того, як у Neuralink проводять тестування на тваринах. Співробітники компанії розповіли агентству, що поспіх під час випробувань призвів до додаткових страждань та загибелі мавп, свиней та овець.
- Два роки тому Neuralink успішно імплантувала в мозок мавпи нейроімплантат для підключення до компʼютера, після чого вона змогла грати у відеоігри за допомогою розуму.