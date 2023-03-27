Компанія Neuralink шукає партнера серед нейрохірургічних центрів для випробувань мозкових чипів на людях

Компанія Neuralink американського мільярдера Ілона Маска, яка виробляє мозкові імплантати, шукає партнера для випробувань на людях.

Про це пише Reuters.

За даними джерел агентства, Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера — компанія готується випробувати свої пристрої на людях, щойно це дозволять державні регулятори.

Про те, що Neuralink планує випробовувати мозкові чипи на людях, Маск повідомляв ще у 2019 році. За його словами, розроблені компанією імпланти потенційно можуть допомогти в лікуванні паралічу та сліпоти. Як короткострокову мету представники Neuralink називали створення механізму, який дозволить паралізованим пацієнтам спілкуватися за допомогою компʼютерного тексту, не друкуючи його.

На початку 2022 року компанія подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA), але її відхилили.

За інформацією джерел Reuters, представники Neuralink також спілкувалися про випробування чипів на людях із неврологічним інститутом Барроу — організацією з лікування та дослідження неврологічних захворювань у Фініксі, штат Аризона і з іншими такими центрами.