Компанія Ілона Маска Neuralink заперечила жорстоке поводження з тваринами. Вона імплантувала їм чипи

Компанія Ілона Маска Neuralink, яка розробляє чіпи для зʼєднання мозку з компʼютерами, спростувала звинувачення в жорстокому поводженні з тваринами. Фірма повідомила, що працює з тваринами в «найбільш гуманний та етичний спосіб».

У своїй заяві Neuralink підкреслює прихильність до благополуччя тварин: «Наша головна місія — розробити програму догляду за тваринами, приділяючи пріоритетну увагу потребам тварин, а не типовій стратегії створення лише для зручності людини. Використання кожної тварини було ретельно сплановане і вважалося збалансованим між науковими відкриттями й етичним використанням тварин».

10 лютого організація Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) подала скаргу до Міністерства сільського господарства США на Каліфорнійський університет. Його звинуватили у проведенні «інвазивних і смертельних експериментів із мозком 23 мавп». Саме в цьому університеті базується Центр приматів Девіса і саме на нього Neuralink покладалася під час проведення проєкту з дослідження мозку. Автори скарги заявляли, що більшості тварин видалили частини черепа, щоб імплантувати електроди в їхній мозок, і що мавпи отримали «лицьову травму» та мали судоми й інфекції у місці імплантації.