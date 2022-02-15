Компания Илона Маска Neuralink отрицает жестокое обращение с животными. Она имплантировала им чипы

Компания Илона Маска Neuralink, которая разрабатывает чипы для соединения мозга с компьютерами, опровергла обвинения в жестоком обращении с животными. Фирма сообщила, что работает с животными «наиболее гуманным и нравственным способом».

В своем заявлении Neuralink подчеркивает приверженность благополучию животных: «Наша главная миссия — разработать программу ухода за животными, уделяя приоритетное внимание потребностям животных, а не типичной стратегии создания только для удобства человека. Использование каждого животного было тщательно спланировано и считалось сбалансированным между научными открытиями и этическим использованием животных».

10 февраля организация Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) подала жалобу в Министерство сельского хозяйства США на Калифорнийский университет. Его обвинили в проведении «инвазивных и смертельных экспериментов с мозгом 23 обезьян». Именно в этом университете находится Центр приматов Дэвиса и именно на него Neuralink полагалась при проведении проекта по исследованию мозга. Авторы жалобы заявляли, что большинству животных удалили части черепа, чтобы имплантировать электроды в их мозг, и что они получили «лицевую травму» и у них были судороги и инфекции в месте имплантации.