Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку в межах проєкту PEACE.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, під час повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку залучили вже майже $50 мільярдів.

Раніше зазначали, що цю допомогу фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Гроші планують направити на соціальні та гуманітарні програми.

Світовий банк — це міжнародна кредитно-фінансова установа, що сприяє економічному розвитку та зменшенню бідності у світі. Банк надає кредити, гранти та іншу допомогу країнам, щоб вони могли покращувати інфраструктуру, освіту, медицину, галузь сільського господарства тощо.