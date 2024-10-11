Світовий банк створив новий фонд для підтримки України

Виконавча рада Світового банку в четвер, 10 жовтня, створила фонд фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Попередньо, перші внески до фонду надійдуть від Сполучених Штатів, Канади та Японії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Фондом керуватиме Світовий банк. Він допоможе виконати обіцянку лідерів G7 про надання Україні кредиту на $50 мільярдів, який гаситимуть доходами заморожених російських активів.

Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як Європейський Союз надав Україні кредит на €35 мільярдів, що є частиною зобовʼязань блоку у відповідному рішенні G7 щодо заморожених активів РФ. Під час голосування лише Росія була проти створення фонду.

Старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради Джош Ліпскі сказав, що ці два рішення дозволять країнам G7 значно збільшити фінансування України та виконати обіцянки про продовження підтримки України, які лідери G7 дали на саміті в червні.

За його словами, у 2023 році витрати України на війну становили приблизно $80—90 мільярдів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні додатковий кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, вона повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.