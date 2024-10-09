Євросоюз погодив надання Україні €35 мільярдів кредиту

Рада Євросоюзу схвалила пакет фінансової позики Україні на суму до €35 мільярдів, що є частиною зобовʼязань блоку у виконанні відповідного рішення G7 щодо заморожених активів РФ.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Рада досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, включаючи виняткову позику макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який підтримуватиме Україну в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро ЄС і партнерами G7», — йдеться в повідомленні.

Ця допомога спрямована на негайне задоволення нагальних потреб України у фінансуванні, які зросли через посилення агресії Росії проти України.

Мова про європейську частку кредиту на $50 млрд (€45 мільярдів) від G7, який буде погашатися коштом майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ.

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років.

Рада ЄС має затвердити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. Тоді рішення набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, вона повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.