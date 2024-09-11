В українську освіту надійде $415 млн від Світового банку

Україна впродовж трьох років, до 2027 року, отримає $415 мільйонів в освітню систему. Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за новою програмою підтримки LEARN «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні».

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Основна ціль програми — надати учням і вчителям безпечні умови для якісного очного навчання.

Першочергово кошти витрачатимуть на:

будівництво і модернізацію укриттів;

закупівлю безпечних та інклюзивних автобусів для перевезення учнів;

забезпечення всіх учнів базової школи оновленими підручниками і навчальними матеріалами, які відповідають принципам Нової української школи;

підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.

Програма LEARN складається з двох частин, а саме: гуманітарної — за ці кошти відновлюватимуть доступ до очного навчання в Україні, та грантової фінансової допомоги, коштом якої реформуватимуть Нову українську школу. Зокрема, грантові виплати підтримають пілотування НУШ у 8–9 класах базової школи та в 10–12 класах старшої профільної школи.

«Ця реформа не тільки модернізує освітній сектор, але й наблизить систему до стандартів Європейського Союзу», — сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

До кінця 2024 року Україна вже зможе отримати $200 мільйонів на підтримку та реалізацію освітніх реформ. Решта коштів за частиною PforR надійде до загального фонду держбюджету України впродовж 2025 року.