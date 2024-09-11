В українську освіту надійде $415 млн від Світового банку

Україна впродовж трьох років, до 2027 року, отримає $415 мільйонів в освітню систему. Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за новою програмою підтримки LEARN «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні».
Про це повідомляє пресслужба МОН.
Основна ціль програми — надати учням і вчителям безпечні умови для якісного очного навчання.
Першочергово кошти витрачатимуть на:
- будівництво і модернізацію укриттів;
- закупівлю безпечних та інклюзивних автобусів для перевезення учнів;
- забезпечення всіх учнів базової школи оновленими підручниками і навчальними матеріалами, які відповідають принципам Нової української школи;
- підвищення кваліфікації вчителів і керівників шкіл за стандартами НУШ.
Програма LEARN складається з двох частин, а саме: гуманітарної — за ці кошти відновлюватимуть доступ до очного навчання в Україні, та грантової фінансової допомоги, коштом якої реформуватимуть Нову українську школу. Зокрема, грантові виплати підтримають пілотування НУШ у 8–9 класах базової школи та в 10–12 класах старшої профільної школи.
«Ця реформа не тільки модернізує освітній сектор, але й наблизить систему до стандартів Європейського Союзу», — сказав регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
До кінця 2024 року Україна вже зможе отримати $200 мільйонів на підтримку та реалізацію освітніх реформ. Решта коштів за частиною PforR надійде до загального фонду держбюджету України впродовж 2025 року.