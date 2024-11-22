Україна отримає $4,8 мільярда від Світового банку

Світовий банк виділить для України $4,8 мільярда. Кошти надійдуть до держбюджету через програму PEACE.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Цю допомогу фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Гроші планують направити на соціальні та гуманітарні програми. Шмигаль додав, що від початку повномасштабної війни Україна залучила вже понад $100 мільярдів зовнішнього фінансування.

Світовий банк — це міжнародна кредитно-фінансова установа, що сприяє економічному розвитку та зменшенню бідності у світі. Банк надає кредити, гранти та іншу допомогу країнам, щоб вони могли покращувати інфраструктуру, освіту, медицину, галузь сільського господарства тощо.