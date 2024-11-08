Світовий банк виділить Україні $750 мільйонів допомоги

Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки для України на суму $750 мільйонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Кошти нададуть в межах проєкту «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE), що підтримує інституційні реформи, які потрібні, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Частину коштів виділять з фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує уряд Японії.

Головна мета цих реформ — покращити ефективність управління публічними інвестиціями та державними фінансами.

За словами Шмигаля, виділені кошти допоможуть зміцнити роботу державних інституцій та дозволять надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі. Премʼєр-міністр наголосив, що за потреби Україні можуть збільшити фінансування.