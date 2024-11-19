Данія виділить Україні €130 мільйонів для військово-промислового комплексу

Данія виділить Україні один мільярд данських крон (це приблизно €130 мільйонів) для військово-промислового комплексу.

Про це повідомила премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає телеканал «Ми — Україна».

Вона наголосила, що український досвід є дуже важливим, і решта країн Європи має навчатися на цьому досвіді.

«Для мене важливо, щоб наша власна промисловість не тільки в Данії, але й у всіх сусідніх країнах могла приїхати в Україну, вчитися на вашому досвіді і вашій здатності розширювати і розвивати ваші виробничі лінії», — заявила Метте Фредеріксен.

Допомога від Данії

Раніше президент України наголошував, що Данія вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництво зброї для ЗСУ. За його словами, це не просто поодинокі інвестиції партнерів, а системні моделі для інвестування.

11 листопада Україна та Данія уклали низку угод про закупівлю озброєння в українських оборонних компаній на загальну суму приблизно €535 мільйонів. Гроші підуть на озброєння для ЗСУ. Джерела фінансування — уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених російських активів.

Завдяки «данській моделі», яка передбачає пряме фінансування виробників,‎ Україна вже отримала €50 мільйонів. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок «‎Богдана»‎ для ЗСУ.