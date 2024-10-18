Данія анонсувала новий пакет допомоги Україні на понад €321 мільйон

Данія підготувала 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 2,4 мільярда данських крон (приблизно €321,8 мільйона).

Про це повідомила пресслужба данського уряду.

Новий пакет військової допомоги Україні включає постачання зброї зі складів армії Данії, спільне з Німеччиною фінансування систем ППО та внески до Міжнародного фонду для України під керівництвом Великої Британії.

Частину коштів використають для розширення навчальних програм для українських військових.

«Цей пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців», — заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Він зазначив, що уряд Данії розглядає можливість закупівлі зброї, зокрема безпілотників, безпосередньо у виробників в Україні.

Детальний вміст пакету не розголошують з міркувань безпеки.