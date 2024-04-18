Данія першою закупить зброю для ЗСУ в українських виробників. Це вкрай важливий сигнал іншим союзникам

Уряд Данії виділив 200 мільйонів крон ($28,5 мільйона) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних сил України безпосередньо в українських виробників.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Це перше подібне рішення в історії, яке дасть важливий сигнал іншим союзникам також купувати зброю для потреб ЗСУ в українських виробників. Про це уряд України просив союзників протягом останніх місяців.

Міністр пояснив, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналась і розрослась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.

«Спроможність українського ОПК становить майже $20 мільярдів. При цьому Україна має лише $6 мільярдів на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина всіх верстатів, які наявні в країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту», — заявив Камишін.

Вихід з цієї ситуації — переконати партнерів, які готові купувати зброю для України, робити це в українських зброярів і дати їм замовлення.