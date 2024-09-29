Данія інвестує понад $628 млн в українську оборонну промисловість

Данія й Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон ($628 мільйонів).
Про це пише пресслужба данського Міністерства оборони.
Українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.
Міністр оборони Трельс Лунд Поульсен разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.
«Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит», — наголосив Трельс Лунд Поульсен.
Виробляти зброю в Україні значно дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.
У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.
У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». І вже у вересні їх передали до Сил оборони України.
- САУ «Богдана» — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Її виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний. У 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.