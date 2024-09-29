Данія інвестує понад $628 млн в українську оборонну промисловість

Данія й Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 мільярда данських крон ($628 мільйонів).

Про це пише пресслужба данського Міністерства оборони.

Українська зброя і техніка потраплятимуть на фронт за допомогою фінансувань з боку Данії. Для цього вона використовує доходи від заморожених російських активів.

Міністр оборони Трельс Лунд Поульсен разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним підписали угоду про наміри продовжити співпрацю щодо контрактів з українськими оборонними підприємствами.

«Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, на яку є попит», — наголосив Трельс Лунд Поульсен.

Виробляти зброю в Україні значно дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.

У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася й розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.

У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана». І вже у вересні їх передали до Сил оборони України.