До ЗСУ передали 18 артилерійських установок «Богдана», які профінсувала Данія. Їх виробили за два місяці

До українського війська вже передали 18 артилерійських установок «Богдана», виробництво яких у липні профінансувала Данія. Установки виробили лише за два місяці.

Про це міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив у виступі на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає кореспондентка «Бабеля».

Поульсен був в Україні в березні 2024 року. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї — ракет, дронів і артилерії.

«Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення [українським виробникам] на виробництво 18 артилерійських систем «Богдана», а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам», — повідомив він.

Поульсен каже, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.

«Тепер ми закликаємо більше європейських країн фінансувати виробництво зброї тут, в Україні», — заявив данський міністр.

Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що кожне українське виробниче підприємство може виробляти більше зброї. Єдине, що потрібно, — це достатнє фінансування.

САУ «Богдана» — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Її виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний. У 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.