Ізраїль заявив, що ліквідував речника «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 17 листопада ліквідувала речника терористичної організації «Хезболла» Мохаммеда Афіфа, який, за їхніми даними, був головним пропагандистом угруповання.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Мохаммеда Афіфа, вдаривши по столиці Лівану Бейруту.

Повідомляють, що він був старшим військовим агентом «Хезболли», який приєднався до ліванського терористичного угруповання у 1980-х роках. Від початку нової фази війни з Ізраїлем Афіф мав значний вплив на військові дії «Хезболли». Він підтримував контакти з високопосадовцями і брав безпосередню участь у просуванні та реалізації терористичної діяльності організації.

Він також наказував фотографувати місця атак, щоб використовувати їх для пропаганди і психологічного терору. ЦАХАЛ каже, що нібито саме Афіф був причетнй до атаки дронів на резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю в жовтні цього року.

А повідомлення, які речник публікував у ліванських медіа, «підбурювали до терористичної діяльності проти Ізраїлю та прославляли її», пише Армія оборони країни. Там кажуть, що саме він відповідав за «численні психологічні терористичні операції проти ізраїльської громадськості».