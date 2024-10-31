У Грузії затримали двох людей — ті вкинули пачку бюлетенів до урни

Грузинські поліцейські затримали двох людей, яких підозрюють у підробці виборчих документів. Слідство встановило, що вони вкинули кілька бюлетенів на виборчій дільниці під час парламентських виборів.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії.

Слідство встановило, що під час виборів 26 жовтня на 69-й виборчій дільниці в місті Марнеулі підозрювані вкинули пачку бюлетенів в урну. Після цього дільницю закрили.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Інцидент розслідують за статтею 164 Кримінального кодексу Грузії — підробка виборчих документів.

Зараз у Грузії триває розслідування фактів ймовірної фальсифікації виборів. Центральна виборча комісія Грузії перераховує бюлетені на деяких дільницях, щоб перевірити дані.