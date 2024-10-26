У Грузії чоловік вкинув пачку бюлетенів в урну. Виборчу дільницю закрили

Під час парламентських виборів у Грузії невідомий чоловік вкинув пачку бюлетенів в урну на 69-й виборчій дільниці в місті Марнеулі. Після цього її закрили.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Відео інциденту опублікувала виконавча директорка громадської організації Transparency International Georgia Ека Гігаурі.

Як стверджує журналіст Нанука Жоржоліані, порушник — заступник голови сакребуло Марнеулі. Один з лідерів провладної партії «Грузинська мрія» Мамука Мдінарадзе заявив, що представника його партії підкупили опозиціонери. Він назвав подію «саботажем» і пообіцяв покарати всіх причетних.

Голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі заявив, що Міністерство внутрішніх справ Грузії вже порушило справу щодо інциденту. Голосування на цій дільниці вже припинили. Результати, імовірно, анулюють.

Тим часом на 74-й дільниці в Марнеулі спалахнула бійка між представниками опозиції та провладної партії. За даними «Еха Кавказу», побили одного зі спостерігачів. Місцеві медіа пишуть, що на місці розпилили газ або перцевий балончик, на дільницю вже прибула поліція.