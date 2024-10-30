FT: Військових КНДР розмістили за 50 кілометрів від кордону з Україною

Близько 3 000 солдатів з КНДР привезли з Далекого Сходу до Курської області РФ та розмістили в казармах 28 жовтня, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела в українській розвідці.

За інформацією південнокорейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули до Росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11 армійського корпусу північнокорейської армії, відомого як «Штурмовий корпус».

Українська розвідка сумнівається в бойових можливостях північнокорейців, вважаючи їх «недосвідченими піхотинцями».

«Вони ніколи раніше не залишали свою країну... Вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни», — сказав журналістам високопоставлений український розвідник.

Лише останніми тижнями солдати з КНДР вперше побачили різні типи безпілотників, які постійно використовуються в російсько-українській війні. Українські посадовці припускають, що північнокорейців можуть використати як «гарматне мʼясо» — жорстоку, але ефективну тактику нападу, яку Росія вже неодноразово використовувала.

Один з українських посадовців зазначив, що з використанням військ КНДР як штурмовиків, зростає вірогідність їхнього взяття в полон, а це зруйнує версію Москви та Пхеньяну, які заперечують їхню участь у війні проти України.