Зеленський: Солдатів з КНДР у перших боях задіють 27—28 жовтня

Українська розвідка вважає, що вже 27—28 жовтня північнокорейських військових уперше задіють у боях проти України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з командувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«Світ може чітко побачити, чого насправді хоче Росія, — і це продовження війни. Саме тому потрібна принципова і сильна реакція лідерів світу», — наголосив Зеленський.

На тлі участі солдатів з КНДР у війні проти України Зеленський закликає світових лідерів до чіткої реакції та тиску на Москву і Пхеньян відповідно до міжнародного права.

Також головнокомандувач Сирський доповів ситуацію на фронті, особлива увага — Покровському, Курахівському і Лиманському напрямкам.

«На Донеччині важко, але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта», — зазначив Зеленський після доповіді Сирського.

Окремо обговорили Курську операцію України. Зеленський зазначив, що буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширити війну на сході. Українські війська, за словами Сирського, виконують поставлені завдання, однак жодних деталей не навів.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня зафіксували в Курській області Росії. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили приблизно 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів, зокрема трьох генералів.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.