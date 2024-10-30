CNN: Частина військ КНДР уже в Україні. США тиснуть на Китай, щоб той переконав Північну Корею відкликати свої війська

Невелика частина північнокорейських військ уже перебуває в Україні і західні чиновники очікують, що їхня кількість збільшиться, оскільки вони завершують навчання на сході Росії. Водночас США поки не можуть офіційно підтвердити присутність військ КНДР в Україні.

Про це пише CNN з посиланням на двох представників західної розвідки.

Увечері 29 жовтня президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР увійдуть на її територію України, додавши, що він стурбований присутністю північнокорейських військових у Курській області в Росії, передає Reuters.

Наразі точно невідомо, що саме робитимуть північнокорейські війська, однак представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що росіяни можуть використовувати їх як піхоту.

Водночас думки в розвідці розділилися. Дехто вважає, що багато з новоприбулих солдат КНДР є спецпризначенцями, а Пхеньян вважає свої війська більш потужними й навченими за звичайних російських військових.

Натомість інші припускають, що уряд Північної Кореї надіслав своїх військових Росії насамперед заради бойового досвіду, адже армія КНДР уже понад 70 років не воювала.

Чиновники очікують, що принаймні частина військових покинуть свої підрозділи, коли опиняться на полі бою, і що мовний барʼєр із росіянами стане значною перешкодою в проведенні операцій. Під час тренувань росіяни вже навчили північнокорейських солдат основним командам російською, як-от «вогонь» і «на позиції». Однак цього мало, і деякі російські військові схвильовані тим, що не знають, як керувати північнокорейськими солдатами, забезпечувати боєприпасами й спорядженням, свідчить перехоплена українською розвідкою розмова двох військовослужбовців РФ.

За даними розвідки Південної Кореї, кількість північнокорейських солдат на території Росії наразі становить близько 13 тисяч, що більше, ніж стверджували США й Велика Британія. Число може зрости й далі — США вже переглянули свою оцінку в бік збільшення порівняно з минулим тижнем, коли Білий дім оцінив, що в Росії перебуває лише близько 3000 північнокорейських військових.

«Ця цифра може зрости. Союзники та партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та активно ділитимуться розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку євроатлантичного та індо-тихоокеанського регіонів і за їх межами», — сказав CNN неназваний західний чиновник.

На додаток до військових Північна Корея з минулого року надала РФ 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, до яких увійшли близько двох мільйонів артилерійських снарядів.

За словами високопосадовців, США також закликають Китай втрутитися і тиснути на Пхеньян, щоб той відкликав свої війська.

«Ми спілкувалися з КНР щодо цього питання, щоб чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані цим, і що вони повинні бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох її сусідів, Росії та Північної Кореї», — сказав речник Держдепу США Метью Міллер.

Однак, за словами джерел CNN, західні високопосадовці не налаштовані сподіваються на успіх у цьому питанні, оскільки Китай досі залишається «важливим чинником» військових зусиль Росії, і продовжує попри санкції живити російську оборонну промисловість значною кількістю товарів подвійного призначення, як-от мікрочипи, необхідні для вироблення ракет.

Участь військових КНДР у війні проти України

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КДНР уже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня зафіксували в Курській області Росії. За даними розвідки, з Північної Кореї в Росію направили приблизно 12 тисяч військових, серед них є 500 офіцерів, зокрема три генерали. Президент Зеленський казав, що в перших боях їх мають застосувати вже 27—28 жовтня.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Росії у Владивосток 8—13 жовтня, їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні.

Незабаром після цього в мережі почали зʼявлятись відео про підготовку північнокорейців на російських полігонах, а джерела «Бабеля» розповіли, що їх готують у таких містах, як Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток. На базі 11 окремої десантно-штурмової бригади РФ формують «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР.

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом більше.

Начальник ГУР Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології.