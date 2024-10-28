Сили оборони завершують будівництво додаткових ліній оборони навколо Запорізької області

Сили оборони будують другу і третю лінії оборони навколо Запорізької області. Роботи вже на фінальних стадіях.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, першу лінію укріплень військові завершили зводити в середині літа, а нині розпочато роботи зі зміцнення інших рубежів оборони. Роботи над другою лінією укріплень практично завершені, а третя лінія оборони буде готова найближчими тижнями.

Очільник Запорізької ОВА наголосив, що оборону окремих міст, яка наразі будується, також завершать у встановлені Генштабом терміни. У які саме, Федоров не назначив.

Кінцева мета — перетворити Запорізьку область на «фортецю». Федоров наголосив, що усі споруди модернізують, щоб область мала надійний захист: тепер більше уваги приділяють захисту від FPV-дронів — для цього встановлюють антидронові сітки та інші захисні елементи. Тоді як раніше акцент робили лише на захисті від керованих авіабомб і артилерії.

Будівництво фортифікаційних споруд

24 листопада 2023 року в Міноборони створили групу, яка контролюватиме будівництво фортифікацій в Україні. Її завдання — реагувати на проблеми, координувати зусилля органів влади та військових у цьому питанні та впровадити реформу.

На початку грудня Кабінет міністрів виділив майже 32 мільйони гривень Запорізькій обласній військовій адміністрації на фортифікації та будівництво оборонних укріплень.

30 грудня 2023 року уряд ухвалив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд і розширив перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи й послуги для будівництва оборонних споруд.

Цьогоріч уряд неодноразово повідомляв про виділення коштів на фортифікації. ОК «Північ» у січні заявляло, що за кілька місяців фортифікаційне обладнання кордону на півночі України посилили на 63%. А президент України Володимир Зеленський у березні зазначав, що у країні будують три смуги фортифікацій завдовжки 2 000 кілометрів.

У травні Міністерство оборони України без жодних подробиць повідомило, що у пʼяти областях завершують будівництво фортифікацій. Серед них була і Запорізька область.

22 травня 2024 року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та потреби в дронах. Щодо фортифікацій, то вона має перевірити цільове використання коштів, виділених на їх облаштування.

15 жовтня уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану примусове позбавлення права на землю задля будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.